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Алдонин рассказал, что нужно было делать Зобнину, чтобы избежать ошибки в матче с ЦСКА

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Бывший игрок ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал эпизод с полузащитником «Спартака» Романом Зобнином в матче 13-го тура РПЛ с армейской командой.

«Очевидно, что ошибка была допущена Зобниным. Неужели Чалову надо было остановиться и вернуть мяч оппонентам? Выбей снаряд в аут и потом решай вопросы. Есть правила игры, и Роман почему-то решил трактовать их по-своему. Для него это послужит хорошим уроком. Никогда не надо останавливаться, пока не услышал свистка. И Сергей Карасев всем видом ему это показал. Судья дал понять, что он руководит игрой, а не футболисты. Если Зобнин об этом не знал, век живи — век учись», — приводит слова Алдонина RT.

Армейцы открыли счет на 17-й минуте, отличился Федор Чалов. Незадолго до этого Зобнин, находясь с мячом, остановился после падения полузащитника красно-синих Хорхе Карраскаля. Защитник ЦСКА Милан Гайич отобрал мяч у Зобнина, начал проход по правому флангу и отдал голевую передачу Чалову.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1062148-aldonin-spartak-zobnin-oshibka
Евгений Алдонин
Роман Зобнин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
7
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
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Квинси Промес

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 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
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Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
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Квинси Промес

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 6
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Александр Соболев

Спартак

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