Огненное дерби ЦСКА — «Спартак» и треш-ток после матча — Live в 16:00

Эфир на канале «Вышли!» — в 16 часов. Обсуждаем вместе с Максимом Алланазаровым, Артемом Калининым и Олегом Кошелевым резонансное московское дерби ЦСКА — «Спартак»: события на поле и особенно за его пределами. И, конечно, остальные матчи тура, а также главные события российского футбола.