«Алания» выкупила у «Уфы» полузащитника Гиоргобиани
15:45
«Алания» подписала полноценный контракт с полузащитником «Уфы» Николаем Гиоргобиани, сообщает официальный сайт уфимцев 9 июня.
Срок контракта — три года.
Сезон-2020/21 23-летний хавбек провел в команде из Владикавказа на правах аренды. На его счету один гол и пять голевых передач в 25 матчах Олимп-ФНЛ.
«Алания» завершила сезон на четвертом месте. Команда не получила лицензию РФС I и не смогла принять участие в стыковых матчах за выход в Тинькофф РПЛ.
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