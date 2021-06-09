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«Алания» выкупила у «Уфы» полузащитника Гиоргобиани

15:45
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«Алания» подписала полноценный контракт с полузащитником «Уфы» Николаем Гиоргобиани, сообщает официальный сайт уфимцев 9 июня.

Срок контракта — три года.

Сезон-2020/21 23-летний хавбек провел в команде из Владикавказа на правах аренды. На его счету один гол и пять голевых передач в 25 матчах Олимп-ФНЛ.

«Алания» завершила сезон на четвертом месте. Команда не получила лицензию РФС I и не смогла принять участие в стыковых матчах за выход в Тинькофф РПЛ.

Дополнительная информация:

http://fcufa.pro/news-new/udachi-nikolaj

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