Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

ЦСКА продлил контракт с Помазуном и отправил вратаря в аренду в «Урал»

15:03
Илья Помазун. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Илья Помазун. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Вратарь ЦСКА Илья Помазун отправлен в годичную аренду в «Урал», сообщает официальный сайт армейцев.

Перед этим 24-летний голкипер продлил контракт с клубом до окончания сезона-2025/26.

Помазун уже выступал за команду из Екатеринбурга в первой части сезона-2020/21. На его счету 17 матчей в Тинькофф РПЛ.

В феврале ЦСКА воспользовался опцией в соглашении с «Уралом» о переходе Помазуна и досрочно прервал аренду своего воспитанника из-за травмы Игоря Акинфеева. Во второй части сезона в его активе два матча за армейцев.

Дополнительная информация:

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ilya-pomazun-pereshel-v-ural-na-pravakh-arendy/

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«С сионистами соревноваться нельзя». На Олимпиаде, кроме российской, будет еще одна нейтральная команда с очень необычным составом
Евро-2020: где смотреть трансляции матчей чемпионата Европы по футболу, расписание игр сборной России
Дмитрий Орлов подвел итоги выступления сборной России на ЧМ в Риге
«Внука не видели ни разу. Жена Вани сказала: «Не надейтесь». Отец Ивана Ткаченко — о жизни после гибели «Локомотива»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Руслан Абушкин все материалы автора
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы