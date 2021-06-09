ЦСКА продлил контракт с Помазуном и отправил вратаря в аренду в «Урал»

Вратарь ЦСКА Илья Помазун отправлен в годичную аренду в «Урал», сообщает официальный сайт армейцев.

Перед этим 24-летний голкипер продлил контракт с клубом до окончания сезона-2025/26.

Помазун уже выступал за команду из Екатеринбурга в первой части сезона-2020/21. На его счету 17 матчей в Тинькофф РПЛ.

В феврале ЦСКА воспользовался опцией в соглашении с «Уралом» о переходе Помазуна и досрочно прервал аренду своего воспитанника из-за травмы Игоря Акинфеева. Во второй части сезона в его активе два матча за армейцев.