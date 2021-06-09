ЦСКА продлил контракт с Помазуном и отправил вратаря в аренду в «Урал»
15:03
Вратарь ЦСКА Илья Помазун отправлен в годичную аренду в «Урал», сообщает официальный сайт армейцев.
Перед этим 24-летний голкипер продлил контракт с клубом до окончания сезона-2025/26.
Помазун уже выступал за команду из Екатеринбурга в первой части сезона-2020/21. На его счету 17 матчей в Тинькофф РПЛ.
В феврале ЦСКА воспользовался опцией в соглашении с «Уралом» о переходе Помазуна и досрочно прервал аренду своего воспитанника из-за травмы Игоря Акинфеева. Во второй части сезона в его активе два матча за армейцев.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/ilya-pomazun-pereshel-v-ural-na-pravakh-arendy/
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