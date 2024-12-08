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Сегодня, 13:35

«Севилья» продолжает следить за Тикнизяном

Артем Бухаев
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», защитник «Локомотива» Наир Тикнизян по-прежнему входит в сферу интересов «Севильи».

Испанский клуб внимательно наблюдает за игроком. Однако на текущий момент предложений по возможному трансферу в офис железнодородников не поступало.

В сентябре спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов сообщил «СЭ», что клуб отклонил предложение «Севильи» по бесплатной аренде защитника.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. В текущем сезоне 25-летний игрок сборной Армении провел 22 матча во всех турнирах за клуб, где сумел отличиться 2 голами и 1 результативной передачей.

Его контракт рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 6,5 миллиона евро.

Наир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
ФК Севилья
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 17 9 5 3 33-19 32
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 17 1 7 9 15-32 10
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 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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