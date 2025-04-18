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Сегодня, 13:28

Алаев: «Химки» поедут в Санкт-Петербург основным составом»

Дарик Агаларов
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Глава РПЛ Александр Алаев рассказал, в каком составе «Химки» поедут на матч 25-го тура с «Зенитом».

— Я получил подтверждение, что «Химки» поедут в Санкт-Петербург основным составом.

— Что говорили игроки?

— Игроки говорили, что они устали. Им обещали, а обещания не всегда выполнялись. Я их понимаю, правда. Я им сказал, что они не виноваты. К ним вообще вопросов нет. Не буду говорить, кто виноват. Но, безусловно, главная причина — это менеджмент. Были объективные и субъективные причины, но за хозяйственную деятельность клуба отвечает руководство.

— Вы имеете в виду задержание главного инвестора клуба?

— Случился ряд факторов, повлиявших на ФК «Химки».

Ранее «СЭ» сообщал, что футболисты основы рассматривают возможность бойкотировать игру против сине-бело-голубых.

Матч между командами пройдет 20 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:30 по московскому времени.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Химки
Александр Алаев
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«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
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«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
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Алаев: «Часть денег футболистам «Химкам» будет выплачена»

Алаев рассказал о ситуации с невыплатой зарплаты футболистам «Химок»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
16
 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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30 тур
19.04 12:00
Оренбург – Динамо Мх
 - : -
19.04 14:30
Акрон – Спартак
 - : -
19.04 17:00
Локомотив – Пари НН
 - : -
19.04 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
20.04 14:00
Динамо – Рубин
 - : -
20.04 14:00
Факел – Ростов
 - : -
20.04 16:30
Зенит – Химки
 - : -
20.04 19:30
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 10 1 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 22 1 6
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 19 1 5
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