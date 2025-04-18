Алаев: «Часть денег футболистам «Химкам» будет выплачена»

Глава РПЛ Александр Алаев рассказал о ситуации с задолжностью по зарплате в «Химках».

«Была проведена беседа с футболистами, которые не получают зарплату. Понятно, что я не могу взять на себя дополнительные обязательства инвестора, я должен действовать в рамках тех полномочий, которые прописаны в уставе РПЛ. Поэтому я очень благодарен всем членам управления. Мы сегодня с утра провели комиссионное заседание и согласовали выплаты части денег, которые предполагаются футбольному клубу.

Я еще раз благодарен членам управления. У всех бывают разные взгляды, задачи, но здесь у всех у нас был общий интерес — сохранить целостность соревнований. Часть денег футболистам будет выплачена. Определенные платежи уже прошли, но это не значит, что проблема решена. Это только первый шаг. Поэтому я сказал футболистам, что теперь мы в одной лодке. Будем из этой ситуации выходить и будем стараться максимально корректно и эффективно регулировать финансовую задолженность. Мы на связи с инвестором, с Туфаном Садыговым. Надеюсь и не сомневаюсь, что он тоже выполнит все свои финансовые обязательства. Я сказал футболистам, что моя первая задача — сохранить целостность соревнований, а вторая — чтобы футболисты получили заработанные ими деньги», — сказал Алаев.

Ранее стало известно, что игроки «Химок» приступили к тренировкам под руководством Магомеда Адиева. «СЭ» сообщал, что футболисты основы рассматривают возможность бойкотировать игру 25-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Химки» после 24 матчей занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 23 очка.