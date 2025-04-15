Футболисты «Химок» могут бойкотировать игру с «Зенитом»

Как стало известно «СЭ», футболисты «Химок» обсуждают внутри команды возможность бойкотировать игру 25-го тура чемпионата России против «Зенита».

Причиной недовольства игроков является увольнение главного тренера Франка Артиги и долги по зарплате. Ранее «СЭ» сообщал, что игроки «Химок» из-за отставки Артиги отказались проводить тренировку на поле во вторник, 15 апреля. Вместо этого они занимались в тренажерном зале.

По данным издания Sport Baza, у клуба заблокированы счета в шести банках из-за долгов в размере 355 миллионов рублей.

После 24 туров чемпионата России-2024/25 «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице с 23 очками.

Матч 25-го тура РПЛ «Зенит» — «Химки» пройдет 20 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — 16:30 по московскому времени.