Алаев рассказал о ситуации с невыплатой зарплаты футболистам «Химок»

Глава РПЛ Александр Алаев рассказал о ситуации с невыплатой зарплаты игрокам «Химок».

— С какого момента игроки не получали заработную плату? Разговоры разные.

— В том то и дело, что разнятся цифры, разнятся данные. С футболистами мы общались — была одна информация. А от клуба — другая. От клуба была меньшая задержка по зарплате. Меня это удивило. Но я не буду говорить, что клуб врал. Возможно, говорилось, что что-то закрыто частично.

Теперь введен внешний контроль. В понедельник я получу доступ ко всем документам. Будем смотреть бухгалтерские ведомости. Исходя из этого и будем действовать.

Ранее стало известно, что игроки «Химок» приступили к тренировкам под руководством Магомеда Адиева. «СЭ» сообщал, что футболисты основы рассматривают возможность бойкотировать игру 25-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Химки» после 24 матчей занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 23 очка.