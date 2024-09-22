Алаев — о реакции Карпина на решения ЭСК: «Он очень корректно и с юмором оценил эпизод»

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал, как он относится к реакции главного тренера «Ростова» Валерия Карпина на судейство в нынешнем сезоне РПЛ и решения ЭСК РФС.

«Обращения Карпина к ЭСК в соцсетях? Я за публичность. Он очень корректно с юмором оценил эпизод. Никого не оскорбил. Не вижу ничего страшного», — сказал Алаев.

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в своих соцсетях высмеял решение ЭСК РФС признать верной трактовку арбитром спорного эпизода в матче ростовчан с «Краснодаром» в рамках 8-го тура РПЛ (0:2). «Гениально!!!», — написал Карпин в социальных сетях.