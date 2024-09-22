«Пари НН» — «Локомотив»: Батраков забил на 65-й минуте

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«Локомотив» забил второй гол в матче 9-го тура чемпионата России против «Пари НН» — 2:1.

На 65-й минуте отличился полузащитник железнодорожников Алексей Батраков, который забил свой 6-й гол в нынешнем сезоне РПЛ.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари НН» — «Локомотив».