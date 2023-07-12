Алаев: «Чем быстрее мы вернем пиво на стадионы, тем лучше»

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал возможное возвращение продаж пива на стадионах.

«Все клубы за возвращение пива на стадионе. Мы выдвинули эту позицию. Недавно открылась дискуссия по этому вопросу в Госдуме. Мы, президенты и руководители, высказали единое мнение, что пиво должно возвращаться на стадион. Надо просто все правильно подготовить и реализовать. Надеемся, что следующее чтение не займет то количество времени, какое заняло предыдущее.

Чем быстрее мы вернем пиво на стадионы, тем лучше. Пои этом не надо питать иллюзии, что пиво вернется на стадионы, и они будут битком. Это просто один из многих инструментов, который работает с аудиторией», — сказал Алаев.

Продажа пива на стадионах запрещена в России с 2005 года.