Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу «Спартака» над «Химками» (2:1) в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против.

«Кто будет играть в Лиге чемпионов? Мне кажется, что не «Спартак». Будет играть «Локомотив». Почему? У них команда лучше. Они более опытные, ибо играли в прошлом году в еврокубках. Если будет «Спартак», то и ладно. С этим мы ничего не сделаем. Но для меня фаворит «Локомотив», — сказал Петржела «СЭ».

«Спартак» набрал 56 очков и вышел на второе место в турнирной таблице, обогнав «Локомотив» (53 очка). «Химки» остались на восьмой строчке (45 очков).

В последнем туре «Спартак» сыграет в гостях с «Ахматом», «Локомотив» примет дома «Урал». Матчи пройдут 16 мая.

(Артем Бухаев)