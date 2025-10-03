ЦСКА объявил о продаже всех билетов на дерби со «Спартаком» в 11-м туре РПЛ

ЦСКА сообщил о продаже всех билетов на домашний матч против «Спартака» в 11-м туре РПЛ.

«Полные трибуны ВЭБ Арены — лучшая мотивация для команды. Спасибо, армейцы!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Матч между ЦСКА и «Спартаком» пройдет в воскресенье, 5 октября. Начало — в 16.30 по московскому времени.