«Акрон» — «Рубин»: где смотреть прямую трансляцию матча РПЛ

«Акрон» примет «Рубин» в рамках 2-го тура чемпионата России в субботу, 1 августа. Игра состоится на стадионе «Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Акрон» — «Рубин» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (по платной подписке).

Чемпионат России. Премьер-лига. 2-й тур.

01 августа, 14:00. Самара Арена (Самара)

В 1-м туре РПЛ «Акрон» проиграл «Зениту» с крупным счетом — 0:5. «Рубин» начал новый сезон с проигрыша «Краснодару» — 1:3.

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