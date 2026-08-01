«Акрон» — «Рубин»: Даку забил второй гол казанцев

«Рубин» забил второй гол в ворота «Акрона» в матче 2-го тура чемпионата России — 2:0.

На 19-й минуте ворота тольяттинской команды поразил Мирлинд Даку. Он забил через четыре минуты после первого гола казанцев.

Игра проходит на стадионе «Самара Арена» в Самаре.