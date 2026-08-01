«Акрон» — «Рубин»: Арройо открыл счет на 15-й минуте

«Рубин» вышел вперед в матче 2-го тура чемпионата России против «Акрона» — 1:0.

На 15-й минуте отличился Андерсон Арройо, который головой замкнул отскок мяча после удара Назми Грипши со штрафного.

Игра проходит на стадионе «Самара Арена» в Самаре.