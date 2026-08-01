«Акрон» — «Рубин»: Дмитриев отыграл один мяч хозяев

«Акрон» отыграл один мяч в матче 2-го тура чемпионата России против «Рубина» — 1:2.

На 30-й минуте гол забил 19-летний Арсений Дмитриев. Мяч попал в ворота после двойного рикошета.

Игра проходит на стадионе «Самара Арена» в Самаре.