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11 мая, 15:06

Талалаев получил премию «Серебряная лань» как лучший тренер 2025 года

Игнат Заздравин
Корреспондент

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев получил премию «Серебряная лань» как лучший тренер 2025 года.

«Спасибо большое. Я хотел бы поблагодарить семью, которая присутствует здесь, клуб «Балтика». Это не личный успех, а общий: футболистов, тренерского штаба, руководителей. Самое главное — болельщиков», — приводит слова Талалаева ТАСС.

53-летний специалист возглавляет «Балтику» с 2024 года. В прошлом сезоне команда вышла в РПЛ, а в нынешнем идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Талалаев работал главным тренером в «Химках», «Торпедо», «Ахмате», «Крыльях Советов», армянском «Пюнике», «Тамбове», нижегородской «Волге» и московском «Росиче». Также специалист входил в тренерские штабы «Кубани», «Ростова» и юношеских сборных России разных возрастов.

Премия «Серебряная лань» была учреждена Федерацией спортивных журналистов России более 20 лет назад. Награды ежегодно вручаются лучшим российским спортсменам и тренеру года по итогам голосования представителей СМИ.

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Источник: ТАСС
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Андрей Талалаев
РПЛ
ФК Балтика
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
3
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
4
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
5
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
6
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
14.08 17:00 Оренбург – Локомотив 1 : 1
15.08 14:00 Родина – Акрон 3 : 3
15.08 16:15 ЦСКА – Факел 1 : 0
15.08 18:30 Ростов – Рубин 1 : 1
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат 1 : 0
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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