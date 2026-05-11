Талалаев получил премию «Серебряная лань» как лучший тренер 2025 года

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев получил премию «Серебряная лань» как лучший тренер 2025 года.

«Спасибо большое. Я хотел бы поблагодарить семью, которая присутствует здесь, клуб «Балтика». Это не личный успех, а общий: футболистов, тренерского штаба, руководителей. Самое главное — болельщиков», — приводит слова Талалаева ТАСС.

53-летний специалист возглавляет «Балтику» с 2024 года. В прошлом сезоне команда вышла в РПЛ, а в нынешнем идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России.

Ранее Талалаев работал главным тренером в «Химках», «Торпедо», «Ахмате», «Крыльях Советов», армянском «Пюнике», «Тамбове», нижегородской «Волге» и московском «Росиче». Также специалист входил в тренерские штабы «Кубани», «Ростова» и юношеских сборных России разных возрастов.

Премия «Серебряная лань» была учреждена Федерацией спортивных журналистов России более 20 лет назад. Награды ежегодно вручаются лучшим российским спортсменам и тренеру года по итогам голосования представителей СМИ.

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