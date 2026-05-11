«Пари НН» — ЦСКА: прямая трансляция матча РПЛ

«Пари НН» и ЦСКА сыграют в чемпионате России 11 мая

«Пари НН» и ЦСКА сыграют в 29-м туре РПЛ в понедельник, 11 мая. Матч в Нижнем Новгороде на «Совкомбанк Арене» начинается в 15.15 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

11 мая, 15:15. Совкомбанк Арена (Нижний Новгород)

Ключевые события и результат игры «Пари НН» — ЦСКА изучайте в матч-центре на нашем сайте и в ленте новостей.

Прямую трансляцию игры «Пари НН» — ЦСКА в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 15.10 мск, за 5 минут до игры.

После 28 туров чемпионата России «Пари НН» занимал 15-е место с 22 очками, предыдущим соперником нижегородцев был «Ахмат» (0:2). У ЦСКА — 45 очков и шестая строчка, в предыдущем туре армейцы уступили «Зениту» (0:1). Этот матч станет первым в рамках Премьер-лиги после ухода с поста главного тренера красно-синих Фабио Челестини.

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