«Акрон» — «Ростов»: гости ведут 3:1 после первого тайма

«Ростов» обыгрывает «Акрон» по итогам первого тайма матча 29-го тура чемпионата России — 3:1.

У ростовчан отличились Кирилл Щетинин, Мохаммад Мохеби и Виктор Мелехин. На 42-й минуте автогол забил защитник ростовчан Умар Сако после ошибки голкипера Рустама Ятимова.

Игра проходит на «Самара Арене» в Самаре.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

11 мая, 13:00. Солидарность Самара Арена (Самара)

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