«Спартак» — «Краснодар»: во сколько начало матча РПЛ, где смотреть трансляцию

«Спартак» и «Краснодар» сыграют в 3-м туре чемпионата России в воскресенье, 9 августа. Матч пройдет на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

09 августа, 20:00. Лукойл Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи «Спартак» — «Краснодар» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko» по платной подписке. Начало эфира — в 19.30 мск.

Во 2-м туре РПЛ «Спартак» победил «Ахмат» — 2:1, «Краснодар» обыграл «Факел» со счетом 3:2.

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