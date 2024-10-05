«Акрон» упустил победу над «Пари НН» в домашнем матче 11-го тура РПЛ

«Акрон» упустил победу над «Пари НН» в домашнем матче 11-го тура чемпионата России, сыграв вничью со счетом 2:2.

В составе «Акрона» голы забили Жилсон Беншимол и Стефан Лончар. У нижегородцев отличились Свен Карич и Зе Турбо.

«Акрон» переместился на восьмое место в таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Пари НН» занимает 11-ю строчку с 11 баллами.

В ближайшем матче тольяттинцы примут «Зенит» 18 октября, а «Пари НН» на следующий день сыграет дома с «Ростовом».