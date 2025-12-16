«Акрон» намерен получить компенсацию расходов из-за задержки вылета команды на матч против «Зенита»
Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев заявил «СЭ», что клуб намерен получить компенсацию расходов клуба из-за задержки вылета команды в Санкт-Петербург на матч 18-го тура РПЛ против «Зенита» (0:2).
«Авиакомпания принесла извинения. Для нас важно, чтобы, когда мы летим чартером, мы прилетали вовремя. Если мы будем копить извинения от подрядчиков в разных сферах, мы от этого сильнее как команда не станем. Нам важно, чтобы с нами работали максимально качественно. Хотим компенсировать расходы, потому что клуб потратил дополнительные деньги. У нас есть брокер, через которого мы работаем. Наши претензии будут выставлены в адрес брокера, а он далее направит их в адрес авиакомпании. Мы понесли финансовые издержки, исчисляемые в миллионах рублей», — сказал Клюшев «СЭ».
Ранее авиакомпания Red Wings через «СЭ» принесла извинения «Акрону» за срыв вылета в Санкт-Петербург.
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