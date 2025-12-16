Совет директоров «Динамо» не определился с главным тренером. Решение ожидается до Нового года

Как стало известно «СЭ», на прошедшем вчера заседании совета директоров «Динамо» финального решения по главному тренеру так и не приняли.

Участники обсудили кандидатуры, в том числе нынешнего исполняющего обязанности Ролана Гусева, а также Станислава Черчесова, о которых ранее писало наше издание, после чего договорились более углубленно проработать данный вопрос.

Ожидается, что бело-голубые до Нового года определятся с тренером, который будет руководить командой в весенней части сезона.

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо», который он занимал с июня 2025 года. Бело-голубые провели последние четыре матча под руководством Ролана Гусева.

После 18 туров чемпионата России-2025/26 «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице с 21 очком.