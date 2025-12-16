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16 декабря 2025, 14:50

Совет директоров «Динамо» не определился с главным тренером. Решение ожидается до Нового года

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Ролан Гусев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», на прошедшем вчера заседании совета директоров «Динамо» финального решения по главному тренеру так и не приняли.

Участники обсудили кандидатуры, в том числе нынешнего исполняющего обязанности Ролана Гусева, а также Станислава Черчесова, о которых ранее писало наше издание, после чего договорились более углубленно проработать данный вопрос.

Ожидается, что бело-голубые до Нового года определятся с тренером, который будет руководить командой в весенней части сезона.

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо», который он занимал с июня 2025 года. Бело-голубые провели последние четыре матча под руководством Ролана Гусева.

После 18 туров чемпионата России-2025/26 «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице с 21 очком.

Ролан Гусев и&nbsp;Станислав Черчесов.Гусев или Черчесов. В «Динамо» будут выбирать из двух кандидатур — кто-то еще почти нереален

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Ролан Гусев
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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