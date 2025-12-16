Совет директоров «Динамо» не определился с главным тренером. Решение ожидается до Нового года
Как стало известно «СЭ», на прошедшем вчера заседании совета директоров «Динамо» финального решения по главному тренеру так и не приняли.
Участники обсудили кандидатуры, в том числе нынешнего исполняющего обязанности Ролана Гусева, а также Станислава Черчесова, о которых ранее писало наше издание, после чего договорились более углубленно проработать данный вопрос.
Ожидается, что бело-голубые до Нового года определятся с тренером, который будет руководить командой в весенней части сезона.
17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо», который он занимал с июня 2025 года. Бело-голубые провели последние четыре матча под руководством Ролана Гусева.
После 18 туров чемпионата России-2025/26 «Динамо» занимает десятое место в турнирной таблице с 21 очком.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|26.07
|00:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|26.07
|00:00
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|00:00
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|00:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|00:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|26.07
|00:00
|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
|00:00
|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
|00:00
|Факел – Динамо Мх
|- : -