Агент Рассказова — о будущем игрока: «Есть предложение от «Крыльев», есть интерес от других клубов РПЛ»

Агент защитника «Крыльев Советов» Николая Рассказова Валериюс Мижигурскис в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе футболиста в «Краснодар».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Краснодар» может выкупить игрока у самарского клуба за 150 миллионов рублей.

«К Рассказову есть интерес от ряда клубов РПЛ. Предложение от «Крыльев Советов» мы тоже получили и рассматриваем его. Читал в интернете подробности переговоров с самарцами. Разочарован, что детали переговорного процесса в виде конфиденциальной информации стали известны блогерам. Это не красит тех, кто занимается подобными сливами», — сказал Мижигурскис.

Рассказов перешел в «Крылья Советов» из «Спартака» в январе 2023 года, заключив контракт на 3,5 года. При этом красно-белые сохранили за собой право приоритетного выкупа футболиста за 2 миллиона евро.

В этом сезоне 27-летний защитник принял участие в 23 матчах за «Крылья» во всех турнирах, сделав 4 голевые передачи и получив 5 желтых карточек.

После 18 туров самарский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, опережая идущее в зоне стыковых матчей махачкалинское «Динамо» на 2 очка.