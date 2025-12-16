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Агент Рассказова — о будущем игрока: «Есть предложение от «Крыльев», есть интерес от других клубов РПЛ»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Агент защитника «Крыльев Советов» Николая Рассказова Валериюс Мижигурскис в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном переходе футболиста в «Краснодар».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Краснодар» может выкупить игрока у самарского клуба за 150 миллионов рублей.

«К Рассказову есть интерес от ряда клубов РПЛ. Предложение от «Крыльев Советов» мы тоже получили и рассматриваем его. Читал в интернете подробности переговоров с самарцами. Разочарован, что детали переговорного процесса в виде конфиденциальной информации стали известны блогерам. Это не красит тех, кто занимается подобными сливами», — сказал Мижигурскис.

Рассказов перешел в «Крылья Советов» из «Спартака» в январе 2023 года, заключив контракт на 3,5 года. При этом красно-белые сохранили за собой право приоритетного выкупа футболиста за 2 миллиона евро.

В этом сезоне 27-летний защитник принял участие в 23 матчах за «Крылья» во всех турнирах, сделав 4 голевые передачи и получив 5 желтых карточек.

После 18 туров самарский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, опережая идущее в зоне стыковых матчей махачкалинское «Динамо» на 2 очка.

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Николай Рассказов
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

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Крылья Советов

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