«Акрон» — «Локомотив»: Дзюба сыграет с первых минут

Стали известны стартовые составы на матч между «Акроном» и «Локомотивом» в 13-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «Мордовия Арене» в Саранске. Начало — в 13.00 по московскому времени.

«Акрон»: Гудиев, Фернандес, Бокоев, Неделчару, Роча, Хосонов, Лончар, Джаковац, Кузьмин, Беншимол, Дзюба.

Запасные: Тереховский, Джурасович, Пестряков, Эсковаль, Агапов, Базилевский, Савичев, Севикян, Марадишвили, Болдырев, С.Бакаев, Бистрович.

«Локомотив»: Митрюшкин, Фассон, Ньямси, Монтес, Сильянов, Карпукас, Пруцев, Баринов, Батраков, Руденко, Воробьев.

Запасные: Лантратов, Ненахов, Погостнов, Годяев, Рамирес, Тимофеев, Салтыков, Сарвели, З.Бакаев, Мялковский, Пиняев, Комличенко.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.