«Акрон» — «Локомотив»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Акрон» и «Локомотив» сыграют в чемпионате России 26 октября

«Акрон» и «Локомотив» встречаются в 13-м туре чемпионата России в воскресенье, 26 октября. Матч проходит на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало — в 13.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

26 октября 2025, 13:00. Мордовия Арена (Саранск)

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Саранске. Следить за ключевыми событиями игры «Акрон» — «Локомотив» также можно в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире трансляцию показывают на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru (платно).

В 10 турах премьер-лиги команда из Тольятти набрала 11 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. Железнодорожники с 26 очками лидировали в чемпионате России.