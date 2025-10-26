«Акрон» — «Локомотив»: хозяева выигрывают после первого тайма

«Акрон» после первого тайма обыгрывает «Локомотив» в 13-м туре РПЛ — 1:0.

Игра проходит в Саранске. Матч перенесли из Самары, где «Акрон» обычно проводит домашние встречи, из-за проведения форума «Россия — спортивная держава».

Единственный гол на 42-й минуте забил нападающий тольяттинского клуба Жилсон Беншимол.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.