«Акрон» — «Локомотив»: Беншимол вывел хозяев вперед

«Акрон» открыл счет в матче против «Локомотива» в 13-м туре РПЛ — 1:0.

На 42-й минуте после ввода мяча из аута отличился форвард тольяттинцев Жилсон Беншимол. При праздновании гола 23-летний костариканец приспустил шорты и держался за пах.

Игра проходит в Саранске. Матч перенесли из Самары, где «Акрон» обычно проводит домашние встречи, из-за проведения форума «Россия — спортивная держава».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.