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26 октября 2025, 14:05

Чернов уверен, что санкции США в отношении «Лукойла» не коснутся «Спартака»

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник «Спартака» Никита Чернов, находящийся в аренде в «Крыльях Советов», ответил на вопрос «СЭ» об ужесточении санкций США в отношении «Лукойла».

— Да я вообще без понятия, я в этом не разбираюсь, — отметил футболист.

— Не боишься, что могут быть проблемы с трансферами?

— Вообще ничего не боюсь.

— Может ли это поспособствовать, на фоне того, что мало центральных защитников, Бабич на травме, что ты можешь вернуться?

— Все нормально будет, не переживайте. Там все хорошо.

Ранее Министерство финансов США включило в новый санкционный список нефтегазовые компании «Лукойл» и «Роснефть». «Лукойл» является генеральным спонсором и фактическим владельцем футбольного клуба «Спартак», а также владеет стадионом «Лукойл Арена».

США ввели санкции против &laquo;Лукойла&raquo; и &laquo;Роснефти&raquo;.США ввели санкции против «Лукойла» и «Роснефти» — компаний, которые владеют «Спартаком» и ЦСКА
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Никита Чернов
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Крылья Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Крылья Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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