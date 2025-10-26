Чернов уверен, что санкции США в отношении «Лукойла» не коснутся «Спартака»

Защитник «Спартака» Никита Чернов, находящийся в аренде в «Крыльях Советов», ответил на вопрос «СЭ» об ужесточении санкций США в отношении «Лукойла».

— Да я вообще без понятия, я в этом не разбираюсь, — отметил футболист.

— Не боишься, что могут быть проблемы с трансферами?

— Вообще ничего не боюсь.

— Может ли это поспособствовать, на фоне того, что мало центральных защитников, Бабич на травме, что ты можешь вернуться?

— Все нормально будет, не переживайте. Там все хорошо.



Ранее Министерство финансов США включило в новый санкционный список нефтегазовые компании «Лукойл» и «Роснефть». «Лукойл» является генеральным спонсором и фактическим владельцем футбольного клуба «Спартак», а также владеет стадионом «Лукойл Арена».