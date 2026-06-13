Митрофанов заявил, что возможный допуск хоккейной сборной России положительно повлияет на футбол

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался об отстранении России.

— То, что на финале Лиги чемпионов был российский флаг, насколько вас воодушевило? Какая была реакция? Может быть, есть какие-то подвижки, о которых вы можете рассказать?

— Переговоры идут. В соответствии с договоренностями между УЕФА, ФИФА и министерством спорта России более подробно их не комментируем.

— Вам дает позитивный сигнал ситуация с хоккеем, где будет пересмотрено решение?

— Очень важно, что многие федерации стали заниматься этими вопросами. С 2022 года, не хочу сказать, что только футбол, но активен был именно этот вид спорта. То, что другие федерации начали подключаться, — это важно. Мы приветствуем эту активную позицию и те решения международных федераций, которые поспособствовали возвращению российского спорта. Это идет на пользу всем и футболу в том числе.

УЕФА и ФИФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от соревнований под своей эгидой на неопределенный срок.

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