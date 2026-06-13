Все игроки клубов РПЛ на ЧМ по футболу 2026 года

12 игроков из клубов РПЛ приехали на чемпионат мира

Среди игроков, попавших в состав своих сборных на ЧМ-2026, 12 футболистов выступают в клубах РПЛ.

Игроки РПЛ в составах сборных на ЧМ-2026

Бразилия: Дуглас Сантос, Луис Энрике (оба — «Зенит»). Соперники: Марокко (14 июня), Гаити (20 июня), Шотландия (25 июня)

Мексика: Сесар Монтес («Локомотив»), Луис Чавес («Динамо»). Соперники: ЮАР (11 июня, 2:0), Южная Корея (19 июня), Чехия (25 июня)

Парагвай: Хуан Касерес («Динамо»). Соперники: США (13 июня, 1:4), Турция (20 июня) и Австралия (26 июня)

Тунис: Хазем Мастури («Динамо» Махачкала). Соперники: Швеция (15 июня), Япония (21 июня) и Нидерланды (26 июня)

Иран: Мохамед Мохеби («Ростов»). Соперники: Новая Зеландия (16 июня), Бельгия (21 июня) и Египет (27 июня)

Кабо-Верде: Кевин Ленини («Краснодар»), Жилсон Беншимол («Акрон»). Соперники: Испания (15 июня), Уругвай (22 июня) и Саудовская Аравия (27 июня)

Колумбия: Джон Кордоба («Краснодар»). Соперники: Узбекистан (18 июня), ДР Конго (24 июня) и Португалия (28 июня)

ДР Конго: Тео Бонгонда («Спартак»). Соперники: Португалия (17 июня), Колумбия (24 июня), Узбекистан (28 июня)

Панама: Эдгар Фаринья («Пари НН»). Соперники: Гана (18 июня), Хорватия (24 июня), Англия (28 июня)

Даты матчей — по московскому времени

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