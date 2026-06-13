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Все игроки клубов РПЛ на ЧМ по футболу 2026 года

12 игроков из клубов РПЛ приехали на чемпионат мира
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Среди игроков, попавших в состав своих сборных на ЧМ-2026, 12 футболистов выступают в клубах РПЛ.

Игроки РПЛ в составах сборных на ЧМ-2026

Бразилия: Дуглас Сантос, Луис Энрике (оба — «Зенит»). Соперники: Марокко (14 июня), Гаити (20 июня), Шотландия (25 июня)

Мексика: Сесар Монтес («Локомотив»), Луис Чавес («Динамо»). Соперники: ЮАР (11 июня, 2:0), Южная Корея (19 июня), Чехия (25 июня)

Парагвай: Хуан Касерес («Динамо»). Соперники: США (13 июня, 1:4), Турция (20 июня) и Австралия (26 июня)

Тунис: Хазем Мастури («Динамо» Махачкала). Соперники: Швеция (15 июня), Япония (21 июня) и Нидерланды (26 июня)

Иран: Мохамед Мохеби («Ростов»). Соперники: Новая Зеландия (16 июня), Бельгия (21 июня) и Египет (27 июня)

Кабо-Верде: Кевин Ленини («Краснодар»), Жилсон Беншимол («Акрон»). Соперники: Испания (15 июня), Уругвай (22 июня) и Саудовская Аравия (27 июня)

Колумбия: Джон Кордоба («Краснодар»). Соперники: Узбекистан (18 июня), ДР Конго (24 июня) и Португалия (28 июня)

ДР Конго: Тео Бонгонда («Спартак»). Соперники: Португалия (17 июня), Колумбия (24 июня), Узбекистан (28 июня)

Панама: Эдгар Фаринья («Пари НН»). Соперники: Гана (18 июня), Хорватия (24 июня), Англия (28 июня)

Даты матчей — по московскому времени

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
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30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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