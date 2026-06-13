Все игроки клубов РПЛ на ЧМ по футболу 2026 года
Среди игроков, попавших в состав своих сборных на ЧМ-2026, 12 футболистов выступают в клубах РПЛ.
Игроки РПЛ в составах сборных на ЧМ-2026
Бразилия: Дуглас Сантос, Луис Энрике (оба — «Зенит»). Соперники: Марокко (14 июня), Гаити (20 июня), Шотландия (25 июня)
Мексика: Сесар Монтес («Локомотив»), Луис Чавес («Динамо»). Соперники: ЮАР (11 июня, 2:0), Южная Корея (19 июня), Чехия (25 июня)
Парагвай: Хуан Касерес («Динамо»). Соперники: США (13 июня, 1:4), Турция (20 июня) и Австралия (26 июня)
Тунис: Хазем Мастури («Динамо» Махачкала). Соперники: Швеция (15 июня), Япония (21 июня) и Нидерланды (26 июня)
Иран: Мохамед Мохеби («Ростов»). Соперники: Новая Зеландия (16 июня), Бельгия (21 июня) и Египет (27 июня)
Кабо-Верде: Кевин Ленини («Краснодар»), Жилсон Беншимол («Акрон»). Соперники: Испания (15 июня), Уругвай (22 июня) и Саудовская Аравия (27 июня)
Колумбия: Джон Кордоба («Краснодар»). Соперники: Узбекистан (18 июня), ДР Конго (24 июня) и Португалия (28 июня)
ДР Конго: Тео Бонгонда («Спартак»). Соперники: Португалия (17 июня), Колумбия (24 июня), Узбекистан (28 июня)
Панама: Эдгар Фаринья («Пари НН»). Соперники: Гана (18 июня), Хорватия (24 июня), Англия (28 июня)
Даты матчей — по московскому времени
Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1