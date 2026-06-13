Рахимич: «Кисляк может потянуть уровень «ПСЖ»

Бывший футболист ЦСКА Элвир Рахимич в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможный переход полузащитника армейцев Матвея Кисляка в «ПСЖ».

«Матвей Кисляк молодой и перспективный парень. Он может проявить себя в любой команде Европы. Думаю, что он может потянуть уровень «ПСЖ». И я желаю Матвею, чтобы он переехал в топ-клуб Европы. Даже если ты там просто тренируешься, то все равно растешь. Ты прибавляешь, работая с футболистами мирового уровня», — сказал Рахимич «СЭ».

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе «ПСЖ» к Кисляку.

На счету игрока в сезоне-2025/26 42 матча за ЦСКА, 8 голов и 8 результативных передач.

Полузащитник оценивается в 25 миллионов евро, согласно Transfermarkt.

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