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14 июня, 21:59

13 федераций выступили с заявлением из-за критики расширения чемпионата мира главой УЕФА Чефериным

Алина Савинова
Президент УЕФА Александер Чеферин и глава ФИФА Джанни Инфантино.
Фото Getty Images

Федерации 13 участников чемпионата мира-2026 сделали совместное заявление в ответ на критику президента УЕФА Александера Чеферина, касающуюся расширения турнира.

Ранее функционер заявил, что увеличение количества участников ЧМ создаст неинтересные матчи.

С совместным заявлением выступили федерации Кабо-Верде, Кюрасао, Узбекистана, ДР Конго, Гаити, Алжира, Туниса, Марокко, Египта, Ганы, Сенегала, ЮАР и Кот-д'Ивуара.

«За каждой квалификацией стоят годы работы и инвестиций. За каждой национальной командой стоят целые сообщества и миллионы людей, которые видят в футболе источник гордости, надежды и единства. Футбол не принадлежит избранной группе наций. Его сила заключается в его универсальности», — говорится в заявлении.

В сообщении подчеркивается, что для многих стран участие в чемпионате мира по футболу является не только спортивным достижением, но и моментом, который вдохновляет целое поколение.

«Каждая команда заслужила свое место по праву. Каждый болельщик имеет право мечтать. Каждый матч имеет значение для миллионов людей по всему миру. Поэтому мы отвергаем комментарии президента УЕФА и подтверждаем нашу убежденность в том, что развитие футбола должно продолжаться, укрепляя подлинно глобальный характер игры», — также отмечается в заявлении.

Чемпионат мира 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории в нем принимают участие 48 национальных команд.

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