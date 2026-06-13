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Митрофанов — о Сафонове: «Российский футбол и футболисты конкурентоспособны и востребованы»

Микеле Антонов
Корреспондент

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился мнением об игре вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

— Сборная России недавно играла с Египтом, участником чемпионата мира. Как вам наша сборная на этом уровне?

— Наша сборная абсолютно точно смотрелась бы очень неплохо на чемпионате мира.

— Вы были на конгрессе ФИФА. Как там обстановка?

— Нормальная, рабочая обстановка.

— Матвей Сафонов стал двукратным обладателем Лиги чемпионов. Что можете сказать о Матвее?

— Поздравляем Матвея. Это отличное достижение. Он лишний раз продемонстрировал всему миру, что российский футбол и футболисты конкурентоспособны и востребованы. Матвею можно пожелать только дальнейшего роста.

— Можно сказать, что он встал в один ряд с Яшиным, Акинфеевым?

— Давайте не будем разбрасываться какими-то громкими словами. У каждого футболиста свой путь.

— Много говорят, что Кисляк, Батраков могут уехать. Как вы считаете, нужно ли ребятам уезжать и будут ли они там развиваться лучше, чем в России?

— Вопрос очень философский. Мы хотим, чтобы наша лига и соревнования были востребованы, а наши футболисты являлись их украшением. Если наши футболисты востребованы в сильных чемпионатах, то тут выбор каждого — это нормально для взаимообогащения опытом и, в том числе, для того, чтобы сборная становилась сильнее, привозя футбольную культуру, которая есть в других странах. Постановка вопроса не очень правильная. Выбор карьерного пути у каждого футболиста свой. Можно стать прекрасным футболистом, выступая в нашем чемпионате, а можно поиграть где-то еще. Главное, чтобы был позитив.

30 мая «ПСЖ» обыграл «Арсенал» (1:1, пенальти — 4:3) в финале ЛЧ и стал обладателем трофея второй раз подряд. Сафонов стал первым двукратным победителем Лиги чемпионов из России.

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Матвей Сафонов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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