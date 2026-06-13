Митрофанов — о Сафонове: «Российский футбол и футболисты конкурентоспособны и востребованы»
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился мнением об игре вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
— Сборная России недавно играла с Египтом, участником чемпионата мира. Как вам наша сборная на этом уровне?
— Наша сборная абсолютно точно смотрелась бы очень неплохо на чемпионате мира.
— Вы были на конгрессе ФИФА. Как там обстановка?
— Нормальная, рабочая обстановка.
— Матвей Сафонов стал двукратным обладателем Лиги чемпионов. Что можете сказать о Матвее?
— Поздравляем Матвея. Это отличное достижение. Он лишний раз продемонстрировал всему миру, что российский футбол и футболисты конкурентоспособны и востребованы. Матвею можно пожелать только дальнейшего роста.
— Можно сказать, что он встал в один ряд с Яшиным, Акинфеевым?
— Давайте не будем разбрасываться какими-то громкими словами. У каждого футболиста свой путь.
— Много говорят, что Кисляк, Батраков могут уехать. Как вы считаете, нужно ли ребятам уезжать и будут ли они там развиваться лучше, чем в России?
— Вопрос очень философский. Мы хотим, чтобы наша лига и соревнования были востребованы, а наши футболисты являлись их украшением. Если наши футболисты востребованы в сильных чемпионатах, то тут выбор каждого — это нормально для взаимообогащения опытом и, в том числе, для того, чтобы сборная становилась сильнее, привозя футбольную культуру, которая есть в других странах. Постановка вопроса не очень правильная. Выбор карьерного пути у каждого футболиста свой. Можно стать прекрасным футболистом, выступая в нашем чемпионате, а можно поиграть где-то еще. Главное, чтобы был позитив.
30 мая «ПСЖ» обыграл «Арсенал» (1:1, пенальти — 4:3) в финале ЛЧ и стал обладателем трофея второй раз подряд. Сафонов стал первым двукратным победителем Лиги чемпионов из России.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
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Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
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Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1