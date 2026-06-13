Митрофанов — о Сафонове: «Российский футбол и футболисты конкурентоспособны и востребованы»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов поделился мнением об игре вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

— Сборная России недавно играла с Египтом, участником чемпионата мира. Как вам наша сборная на этом уровне?

— Наша сборная абсолютно точно смотрелась бы очень неплохо на чемпионате мира.

— Вы были на конгрессе ФИФА. Как там обстановка?

— Нормальная, рабочая обстановка.

— Матвей Сафонов стал двукратным обладателем Лиги чемпионов. Что можете сказать о Матвее?

— Поздравляем Матвея. Это отличное достижение. Он лишний раз продемонстрировал всему миру, что российский футбол и футболисты конкурентоспособны и востребованы. Матвею можно пожелать только дальнейшего роста.

— Можно сказать, что он встал в один ряд с Яшиным, Акинфеевым?

— Давайте не будем разбрасываться какими-то громкими словами. У каждого футболиста свой путь.

— Много говорят, что Кисляк, Батраков могут уехать. Как вы считаете, нужно ли ребятам уезжать и будут ли они там развиваться лучше, чем в России?

— Вопрос очень философский. Мы хотим, чтобы наша лига и соревнования были востребованы, а наши футболисты являлись их украшением. Если наши футболисты востребованы в сильных чемпионатах, то тут выбор каждого — это нормально для взаимообогащения опытом и, в том числе, для того, чтобы сборная становилась сильнее, привозя футбольную культуру, которая есть в других странах. Постановка вопроса не очень правильная. Выбор карьерного пути у каждого футболиста свой. Можно стать прекрасным футболистом, выступая в нашем чемпионате, а можно поиграть где-то еще. Главное, чтобы был позитив.

30 мая «ПСЖ» обыграл «Арсенал» (1:1, пенальти — 4:3) в финале ЛЧ и стал обладателем трофея второй раз подряд. Сафонов стал первым двукратным победителем Лиги чемпионов из России.

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