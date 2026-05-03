«Акрон» — «Краснодар»: прямая трансляция матча РПЛ

«Акрон» и «Краснодар» сыграют в чемпионате России 3 мая

«Акрон» и «Краснодар» сыграют в 28-м туре РПЛ в воскресенье, 3 мая. Матч в Самаре на «Самара Арене» начинается в 17.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча тольяттинцев и «быков».

Ключевые события и результат игры «Акрон» — «Краснодар» изучайте в матч-центре на нашем сайте и в ленте новостей.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

03 мая, 17:00. Самара Арена (Самара)

Прямую трансляцию игры «Акрон» — «Краснодар» в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 16.55 мск, за 5 минут до игры.

После 27 туров чемпионата России «Акрон» занимал 11-е место с 27 очками, предыдущим соперником тольяттинцев была «Балтика» (1:0). У «Краснодара» — 60 очков и первая строчка, в предыдущем туре черно-зеленые обыграли махачкалинское «Динамо» (2:1).

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