Орлов: «Данилов из ЦСКА — будущее сборной России!»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру центрального защитника ЦСКА Кирилла Данилова в матче 28-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

А что касается ЦСКА... Думаю, Челестини, как и многие иностранные тренеры, работавшие в РПЛ, что-то упустил в зимней подготовке. Он же раньше никогда не сталкивался с такой длительной паузой в чемпионате. Два месяца! И сейчас очевидно, что москвичам банально не хватает сил. Проблемы с «физикой».

Каких-то интересных ходов у армейцев я не увидел. Единственное: Челестини на левый фланг отрядил Поповича и Кругового. По задумке тренера первый должен был встречать Луиса Энрике, а второй его страховать. И до поры до времени им удавалось сдерживать бразильца. Энрике часто приходилось смещаться в центр. При этом именно он совершил больше всех перехватов в этой игре. Сколько единоборств выиграл! Он однозначно сейчас в хорошей форме.

Армейцам сегодня не хватило моего любимца — скоростного Глебова. Пожелаем ему здоровья.

И, конечно, нужно сказать добрые слова в адрес молодого центрального защитника Данилова. Не скрою, на меня он произвел сильное впечатление. Как он в последний момент не позволил отличиться Глушенкову! Сколько у него удачных действий! Очень зрелая игра парня. Спасибо тренерам академии ЦСКА за то, что воспитали такого футболиста. Данилов — будущее сборной России. Я сейчас не преувеличиваю, — сказал Орлов «СЭ».