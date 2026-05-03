Орлов: «Данилов из ЦСКА — будущее сборной России!»
Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру центрального защитника ЦСКА Кирилла Данилова в матче 28-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).
А что касается ЦСКА... Думаю, Челестини, как и многие иностранные тренеры, работавшие в РПЛ, что-то упустил в зимней подготовке. Он же раньше никогда не сталкивался с такой длительной паузой в чемпионате. Два месяца! И сейчас очевидно, что москвичам банально не хватает сил. Проблемы с «физикой».
Каких-то интересных ходов у армейцев я не увидел. Единственное: Челестини на левый фланг отрядил Поповича и Кругового. По задумке тренера первый должен был встречать Луиса Энрике, а второй его страховать. И до поры до времени им удавалось сдерживать бразильца. Энрике часто приходилось смещаться в центр. При этом именно он совершил больше всех перехватов в этой игре. Сколько единоборств выиграл! Он однозначно сейчас в хорошей форме.
Армейцам сегодня не хватило моего любимца — скоростного Глебова. Пожелаем ему здоровья.
И, конечно, нужно сказать добрые слова в адрес молодого центрального защитника Данилова. Не скрою, на меня он произвел сильное впечатление. Как он в последний момент не позволил отличиться Глушенкову! Сколько у него удачных действий! Очень зрелая игра парня. Спасибо тренерам академии ЦСКА за то, что воспитали такого футболиста. Данилов — будущее сборной России. Я сейчас не преувеличиваю, — сказал Орлов «СЭ».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0