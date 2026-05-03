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3 мая, 09:30

Орлов о победе «Зенита»: «Вот почему Семак отказался от услуг Лусиано»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» оценил игру Игоря Дивеева и Лусиано в матче 28-го тура РПЛ ЦСКА — «Зенит» (1:3).

Обмен Дивеева на Лусиано наделал немало шума. И в ЦСКА были уверены, что точно выиграют от этой сделки. Но что получилось? Лусиано совершенно не убеждает. Да, заработал пенальти. Но в остальном-то? Растворился на поле...

Первые полгода в «Зените» провел действительно ярко, много забивал. Потом Семак перестал ставить его в состав, и аргентинец, по всей видимости, оказался не готов к статусу игрока ротации. Снизил к себе требования, не тренировался в полную силу. Одним словом, запустил себя. Парень просто потерялся... И не может себя найти. Так бывает. Опустил руки. Поэтому Семак его и отпустил, отказался от услуг этого форварда.

Обратный пример — Дивеев. Он все лучше и лучше! Очень сильное приобретение. Если помните, я сразу сказал, что в «Зенит» переходит лучший защитник с российским паспортом. И Игорь быстро влился в игру команды Семака. Не только эффективно подключается вперед, но и сам здорово начинает атаки. Эти его длинные передачи, как правило, точны, доходят до адресатов. А сколько диагоналей? Их явно прежде не хватало питерцам. А какая самоотдача! В одном эпизоде успел вернуться, и выбить мяч из-под ноги Поповича. Потрясающий КПД! Просто молодец, — сказал Орлов «СЭ».

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота ЦСКА в&nbsp;матче 28-го тура РПЛ 2&nbsp;мая.«Потрясающий КПД Дивеева! А Лусиано потерялся...» Орлов о победе «Зенита» над ЦСКА

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Игорь Дивеев
Лусиано Гонду
Геннадий Орлов
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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