«Акрон» сыграет с махачкалинским «Динамо» в рамках 27-го тура чемпионата России в пятницу, 2 мая. Матч пройдет на «Самара Арене» в Самаре и начнется в 18.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Акрон» — «Динамо» Махачкала будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 27-й тур.

02 мая, 18:00. Самара Арена (Самара)

По итогам 26-ти туров премьер-лиги тольяттинская команда набрала 29 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. Клуб из Дагестана с 27 баллами идет на 11-й строчке чемпионата.

