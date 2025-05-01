Источник: «Спартак» начал с Бабичем переговоры о продлении контракта

«Спартак» ведет переговоры о продлении контракта с защитником Срджаном Бабичем, сообщает Metaratings.

По информации источника, стороны начали обсуждать возможные варианты нового соглашения. Действующий контракт 29-летнего серба истекает летом 2026 года.

Бабич перешел в «Спартак» из испанской «Альмерии» летом 2023 года. В текущем сезоне защитник провел 29 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 6 миллионов евро.