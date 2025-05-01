В «Крыльях» назвали слух про приглашение Лички полным бредом

В «Крыльях Советов» прокомментировали новость о возможном назначении Марцела Лички новым главным тренером команды.

«Последние полгода мы видим как перед важными матчами кто-то целенаправленно распространяет дезинформацию касаемо «Крыльев Советов». Это уже традиция, я бы даже сказал ритуал. Очевидно, это делается с одной единственной целью — внести некий дисбаланс в нашу команду. Информация никак не соответствует действительности, уверен и команда, и весь административный штат способен трезво оценивать ситуацию и все понимают, что это полный бред. Продолжаем готовиться к важному матчу и ждем всех на футболе 5 мая, тем более что матч будет приурочен к 83-летию «Крыльев», — приводит слова председателя совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрия Яковлева пресс-служба команды.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка может возглавить «Крылья Советов», если самарский клуб покинет Игорь Осинькин. Кроме того, отмечалось, что в «Крыльях» может оказаться и бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.