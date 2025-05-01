Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

1 мая, 17:55

В «Крыльях» назвали слух про приглашение Лички полным бредом

Сергей Ярошенко

В «Крыльях Советов» прокомментировали новость о возможном назначении Марцела Лички новым главным тренером команды.

«Последние полгода мы видим как перед важными матчами кто-то целенаправленно распространяет дезинформацию касаемо «Крыльев Советов». Это уже традиция, я бы даже сказал ритуал. Очевидно, это делается с одной единственной целью — внести некий дисбаланс в нашу команду. Информация никак не соответствует действительности, уверен и команда, и весь административный штат способен трезво оценивать ситуацию и все понимают, что это полный бред. Продолжаем готовиться к важному матчу и ждем всех на футболе 5 мая, тем более что матч будет приурочен к 83-летию «Крыльев», — приводит слова председателя совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрия Яковлева пресс-служба команды.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка может возглавить «Крылья Советов», если самарский клуб покинет Игорь Осинькин. Кроме того, отмечалось, что в «Крыльях» может оказаться и бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев.

Источник: Telegram-канал «Крыльев Советов»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Марцел Личка
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
Читайте также
На Украине возмущены переходом легкоатлетки Гордиюк под флаг России
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
В ИКИ РАН сообщили об ослаблении самой сильной геомагнитной бури года
На Украине разразился коррупционный скандал в окружении Зеленского. Почему это важно
AIU завершил обработку всех дел российских спортсменов по базе данных LIMS
Песков ответил на критику Украины в адрес российских переговорщиков
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • fell62

    Оренбург ?

    01.05.2025

  • SuperDennis

    Ну конечно же бред! У самарцев, при всем к ним уважении, просто нет денег на подписание Лички. Максимум, кого они могут себе позволить - это Юран! Но тут вопрос! Стоит ли Осинькина менять на этого (в кавычках) СУПЕРТРЕНЕРА?

    01.05.2025

  • Рабинеришко

    что именно собираются завоевать крвлья?

    01.05.2025

  • Рабинеришко

    осинькин дилетант

    01.05.2025

  • Георгий Спрыгин

    Кроме слова "Бред" можно использовать кучу других, когда опровергаешь свои же фантазии. Но, судя по упорству использования именно этого слова я делаю вывод, что СЭ скатился и тупо использует искусственный интеллект для крапания сообщений.

    01.05.2025

  • Abellardo

    А субстанции?)

    01.05.2025

  • Fon Vakano

    Какой Личка в Самаре? С таким губером в Самаре будет Григорян или Евсеев. Ну Юран в лучшем случае.

    01.05.2025

  • Adminni

    По Личке горюют болелы других клубов, потому что им нравилось смотреть на бесшабашный футбол Динамо, но болелам то клуба хочется хоть что-то завоевать, а не наслаждаться атакующем футболом. Личка не пропадет, подберет другой клуб РПЛ, Динамо бы еще хаос убрать из руководства. Смысл было увольнять его сейчас? Какие задачи будет решать сменщик? НИКАКИЕ...

    01.05.2025

  • zel_co

    Вентиляторов у них на всех хватит

    01.05.2025

  • Skorz.

    Многие болельщики , считают именно так ...но в Руководстве бывают "заблуждения " ((( Там , всякие денежные " Гольфстримы ")))

    01.05.2025

  • sdf_1

    Вообще-то он в «Динамо» пришёл из «Оренбурга». А до «Оренбурга» тренировал «Динамо» (Брест)

    01.05.2025

  • КС

    Не нужна нам Личка!! Нам нужен Осинькин!!!

    01.05.2025

  • rustov

    Динамо заглушили, но Советам не нужно обрубать крылья. Команда при Осинькине показывает добротную игру. У них все выправится.

    01.05.2025

  • Прораб.

    Это личный вброс самого автора поста.

    01.05.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Крыльям птичку

    01.05.2025

  • Павел Леонидович

    да не потянут его финансово)

    01.05.2025

  • Врн36

    Посмотрим, посмотрим

    01.05.2025

  • Андрей Недобрый

    Все правильно, Осинькину пора на повышение.. "Самара ,красивый город, но провинция. В Москву ехать надо, в Москве вся сила. Я тут разгребу чуть-чуть, и в Москву." (с) к\ф Брат

    01.05.2025

  • sdf_1

    Сегодня бред - завтра реальность

    01.05.2025

    • В «Крыльях» назвали фейком информацию о возможном назначении Лички

    «Акрон» — «Динамо» Махачкала: время начала матча РПЛ, где смотреть трансляцию
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости