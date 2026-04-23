«Акрон» — «Динамо» Махачкала: прямая трансляция матча РПЛ

«Акрон» и «Динамо» Махачкала сыграют в чемпионате России 23 апреля

«Акрон» и «Динамо» Махачкала сыграют в 26-м туре РПЛ в четверг, 23 апреля. Матч в Самаре на «Самара Арене» начнется в 17.30 по московскому времени.

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Чемпионат России. Премьер-лига. 26-й тур.

23 апреля, 17:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

Игру «Акрон» и «Динамо» Махачкала в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 17.25 мск, за 5 минут до игры.

В 25 турах чемпионата России «Акрон» набрал 23 очка и занимал 23-е место, у махачкалинского «Динамо» — 23 очка и 11-я строчка в таблице.

Предыдущим соперником тольяттинцев был «Рубин» (1:1), а махачкалинцы уступили «Зениту» (0:1).

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