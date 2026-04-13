«Акрон» — «Динамо»: гости выигрывают после первого тайма
Московское «Динамо» после первого тайма обыгрывает «Акрон» в матче 24-го тура РПЛ — 2:1.
Счет на 20-й минуте с пенальти открыл Муми Нгамале. Спустя 13 минут преимущество бело-голубых удвоил Артур Гомес. «Акрон» отыграл один мяч на 42-й минуте, с передачи Артема Дзюбы отличился Стефан Лончар.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.
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3
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4
|Спартак
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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