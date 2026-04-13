«Акрон» — «Динамо»: гости выигрывают после первого тайма

Московское «Динамо» после первого тайма обыгрывает «Акрон» в матче 24-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 20-й минуте с пенальти открыл Муми Нгамале. Спустя 13 минут преимущество бело-голубых удвоил Артур Гомес. «Акрон» отыграл один мяч на 42-й минуте, с передачи Артема Дзюбы отличился Стефан Лончар.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

13 апреля, 17:15. Самара Арена (Самара)

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