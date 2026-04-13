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13 апреля, 18:08

«Акрон» — «Динамо»: гости выигрывают после первого тайма

Игнат Заздравин
Корреспондент

Московское «Динамо» после первого тайма обыгрывает «Акрон» в матче 24-го тура РПЛ — 2:1.

Счет на 20-й минуте с пенальти открыл Муми Нгамале. Спустя 13 минут преимущество бело-голубых удвоил Артур Гомес. «Акрон» отыграл один мяч на 42-й минуте, с передачи Артема Дзюбы отличился Стефан Лончар.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

&laquo;Акрон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo;: онлайн трансляция матча РПЛ 13&nbsp;апреля 2026 года.«Акрон» против «Динамо» — хозяева отыграли один мяч: онлайн-трансляция матча РПЛ
Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.
13 апреля, 17:15. Самара Арена (Самара)
Акрон
2:3
Динамо

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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
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