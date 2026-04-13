«Акрон» — «Динамо»: второй тайм стартовал с задержкой из-за технических проблем

Второй тайм матча между «Акроном» и московским «Динамо» начался с опозданием из-за технических проблем с системой ВАР.

Старт второй половины игры задержался на несколько минут. Во время технической паузы в ТВ-трансляции появился титр: «Игра проходит с ограниченными техническими возможностями системы ВАР».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

13 апреля, 17:15. Солидарность Самара Арена (Самара)

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