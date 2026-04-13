«Акрон» — «Динамо»: Лончар отыграл один мяч с передачи Дзюбы

«Акрон» отыграл один мяч в матче против московского «Динамо» в 24-м туре РПЛ — 1:2.

На 42-й минуте с передачи Артема Дзюбы отличился Стефан Лончар.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.

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