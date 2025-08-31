«Акрон» — «Балтика»: стали известны стартовые составы

«Акрон» и «Балтика» объявили стартовые составы на матч 7-го тура РПЛ. Игра начнется в 13.30 мск. Она пройдет на стадионе «Самара Арена».

«Акрон»: Гудиев, Бокоев, Фернандес, Неделчару, Савичев (капитан), Кузьмин, Марадишвили, Лончар, Шершов, Болдырев, Дзюба.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Гассама, Андраде (капитан), Бевеев, Петров, Саусь, Пряхин, Титков, Петров, Хиль.