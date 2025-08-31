«Спартак» летом 2025 года получал предложение о трансфере Угальде

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев рассказал, что клуб летом 2025 года получал предложение о трансфере нападающего Манфреда Угальде, однако условия контракта не удалось согласовать.

«Летом по Угальде поступало предложение. Однако переговоры были прекращены, поскольку стороны не устроили условия контракта», — цитирует Малышева ТАСС.

По словам генерального директора, в «Спартаке» рассчитывают на Угальде в сезоне-2025/26.

«Может ли он покинуть клуб следующим летом — не буду загадывать», — добавил Малышев.

Контракт «Спартака» с 23-летним футболистом из Коста-Рики рассчитан до 30 июня 2028 года. В сезоне-2025/26 в восьми матчах он не отметился результативными действиями.