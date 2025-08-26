«Акрон» — «Балтика»: дата и время начала матча РПЛ

«Акрон» и «Балтика» сыграют в чемпионате России 31 августа

«Акрон» и «Балтика» встретятся в матче 7-го тура чемпионата России в воскресенье, 31 августа. Игра пройдет на «Самара Арене» в Самаре и начнется в 13.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

31 августа 2025, 13:30. Солидарность Самара Арена (Самара)

Следить за основными событиями игры «Акрон» — «Балтика» можно будет следить в матч-центре на сайте «СЭ».

После 6 туров чемпионата России тольяттинцы набрали 6 очков и занимают 12-е место в таблице, у калининградцев — 12 очков и четвертая строчка.

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