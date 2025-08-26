В Италии сообщили, что «Торино» не принял новое предложение «Спартака» по защитнику Коко

Итальянский журналист изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе защитника Сауля Коко в «Спартак».

Ранее Джиакомо Морандин сообщил, что московский клуб вернулся к переговорам по трансферу 26-летнего защитника.

«Торино» пока не принял предложение от «Спартака» и рассматривает Коко в качестве игрока стартового состава. Ситуация может измениться, если «Торино» приобретет нового центрального защитника в ближайшие дни, но пока никаких признаков этого не предвидится. Необходимо следить за ситуацией; нельзя исключать сюрпризов», — сказал Джулини «СЭ».

Коко присоединился к «Торино» летом 2024 года. В сезоне-2024/25 защитник провел 34 матча за туринцев во всех турнирах и забил 2 гола. В сезоне-2025/26 защитник полностью отыграл матчи «Торино» против «Модены» (1:0) в Кубке Италии и против «Интера» (0:5) в 1-м туре чемпионата Италии.